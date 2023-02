Kurdische Gemeinde fordert nach Erdbeben Druck auf Erdogan

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde in Deutschland, Ali Ertan Toprak, fordert nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien, Druck auf den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auszuüben. "Erdogan hat uns all die Jahre erpresst", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" unter anderem mit Blick auf die Flüchtlingspolitik. "Jetzt ist er angeschlagen, und wir haben die Möglichkeit, Druck auf ihn auszuüben. Es muss Schluss damit sein, dass er die Kurden und seine Nachbarn bedroht."

Toprak fügte angesichts des Erdbebens hinzu: "Wir dürfen auch die kurdischen Gebiete in Syrien nicht vergessen. Die Türkei hat eine 900 Kilometer lange Grenze zu Syrien. Doch die Grenze ist zu. Da müssen humanitäre Korridore geschaffen werden, damit Hilfsorganisationen helfen können." Der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde warnte überdies vor eskalierender Gewalt. "Es macht mir zunehmend Sorgen, dass die Menschen aufeinander losgehen", sagte er dem RND. "Denn der türkische Staat versagt komplett. Viele Ortschaften haben bis heute keine Hilfe erhalten. Deshalb ist die Wut so groß." Plünderer würden teilweise gefoltert und gelyncht. Besonders ausgeprägt seien jetzt die Aggressionen gegen syrische Flüchtlinge. "Die Wut der Menschen soll auf die kleinen Diebe gelenkt werden", so Toprak. "Doch der große Dieb ist eigentlich Erdogan selbst."

Foto: über dts Nachrichtenagentur