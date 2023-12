Kuraray Co Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Das japanische Chemieunternehmen Kuraray wird derzeit im Branchenvergleich als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10,67, was 81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche von 55 ist. Aufgrund dieser Bewertung erhält Kuraray eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Kuraray eine Performance von 29,42 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien in der Chemikalienbranche im Durchschnitt um 25,63 Prozent, was einer Outperformance von +3,78 Prozent entspricht. Auch im "Materialien"-Sektor liegt Kuraray mit einer Rendite von 3,78 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kuraray liegt bei 62,5, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 74,56, was für einen Zeitraum von 25 Tagen eine Einstufung als "Schlecht" bedeutet. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ein deutlich positives Signal wider. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen und Meinungen über Kuraray geäußert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Aktie von Kuraray laut der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.