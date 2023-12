Kurabo Industries Aktie: Das sieht interessant aus!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Kurabo Industries in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Kurabo Industries wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Kurabo Industries. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Kurabo Industries liegt bei 51,98, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Neutral". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Kurabo Industries bewegt sich bei 42, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ebenfalls ein "Neutral" zugeordnet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Kurabo Industries derzeit als "Neutral" einzustufen. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2381,35 JPY, womit der Kurs der Aktie (2416 JPY) um +1,46 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2395,9 JPY, was aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +0,84 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".