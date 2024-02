Kurabo Industries Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Kurabo Industries-Aktie liegt der RSI derzeit bei 38,24, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 29, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Kurabo Industries wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Diskussionen und Kommentare rund um die Aktie waren überwiegend neutral, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen wurde als durchschnittlich bewertet, was zu einem neutralen Rating für das Sentiment und den Buzz führt.

In der technischen Analyse erhält die Kurabo Industries-Aktie auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine "Gut"-Bewertung. Die Abweichung vom aktuellen Kurs beträgt +30,11 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von +12,12 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen auf dieser Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.