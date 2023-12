Kurabo Industries Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für Kurabo Industries beruht auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen gesprochen, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +14,6 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +11,69 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 17,02 Punkten, was darauf hinweist, dass Kurabo Industries überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt dagegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen erhält das Kurabo Industries-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz rund um die Aktie wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen festgestellt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kurabo Industries zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie von Kurabo Industries bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".