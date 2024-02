Kura Sushi USA Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für Kura Sushi Usa einen Wert von 32,87 auf, was auf neutralen Status hinweist. Bei einer Erweiterung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 40, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung somit als neutral bewertet.

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Kura Sushi Usa-Aktie der letzten 200 Handelstage liegen bei 79,43 USD. Der letzte Schlusskurs wurde mit 103,49 USD bewertet, was einem Anstieg von 30,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 84,48 USD liegt mit einem Schlusskurs über diesem Wert, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Kura Sushi Usa-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 6 Analysten zeigt ein durchschnittliches "Gut"-Rating. Von den letzten 12 Monaten entfallen 3 Bewertungen auf "Gut", 3 auf "Neutral" und keine auf "Schlecht". Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 84,5 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -18,35 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung durch die Analysten.

Das Sentiment und der Buzz im Internet beeinflussen ebenfalls die Aktienbewertung. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Kura Sushi Usa eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.