Kura Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kura Sushi. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 57,14 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Kura Sushi-Aktie beträgt aktuell 3361,8 JPY, was zu einer "Gut"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs (3885 JPY) deutlich darüber liegt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 3667,4 JPY führt zu einer "Gut"-Bewertung, da auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Kura Sushi eingestellt waren. Es gab einige positive und negative Tage, sowie einige Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung für Kura Sushi über einen längeren Zeitraum. Die Aktie zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt erhält Kura Sushi von der Redaktion für die Anlegerstimmung und die langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Bewertung.

