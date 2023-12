Kunshan Kinglai Hygienic Materials Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Stimmung der Anleger bezüglich Kunshan Kinglai Hygienic Materials war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab drei positive und fünf negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ, was dazu führt, dass Kunshan Kinglai Hygienic Materials von unserer Stimmungsanalyse als "Schlecht" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem "Industrie"-Sektor hat Kunshan Kinglai Hygienic Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,89 Prozent erzielt, was 24,24 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauprodukte" beträgt -1,03 Prozent, und Kunshan Kinglai Hygienic Materials liegt aktuell 23,87 Prozent unter diesem Wert. Diese Unterperformance führt dazu, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Kunshan Kinglai Hygienic Materials liegt derzeit bei 0, was eine negative Differenz von -1,21 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte" darstellt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kunshan Kinglai Hygienic Materials liegt mit einem Wert von 55,85 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.