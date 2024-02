Kunshan Kersen Science, tut es schon wieder!

Die Kunshan Kersen Science &-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, um ihre charttechnische Entwicklung zu bewerten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 7,17 CNH. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 4,82 CNH, was einem Unterschied von -32,78 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Selbst bei einem gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen (7,59 CNH) liegt der letzte Schlusskurs (-36,5 Prozent) unter diesem Wert, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Kunshan Kersen Science &-Aktie eine Rendite von 26,87 Prozent erzielt, was mehr als 40 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Ebenso übertrifft die Aktie mit einer Rendite von 34,38 Prozent die mittlere Rendite der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die bei -7,51 Prozent liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Kunshan Kersen Science &-Aktie liegt bei 80,36, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 81,32, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien werden ebenfalls berücksichtigt. In den letzten vier Wochen wurde eine positive Veränderung in der Stimmungslage festgestellt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt positiven, aber dennoch reduzierten Bewertung führt.