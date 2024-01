Kunshan Kersen Science Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) der Kunshan Kersen Science & liegt bei 37,44 und zeigt somit an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 37, was ebenfalls auf eine "Neutral" Situation hinweist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass der GD200 bei 7,31 CNH liegt, während der Aktienkurs bei 9,09 CNH liegt, was einer Abweichung von +24,35 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 8,04 CNH, was einer Abweichung von +13,06 Prozent entspricht und somit auch als "Gut" bewertet wird.

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Kunshan Kersen Science & überwiegend positiv sind. Dadurch wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite von Kunshan Kersen Science & mit 26,87 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit 7,1 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.