Kunshan Kersen Science Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Sentiment und Buzz um Kunshan Kersen Science & kann über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung geben interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was einer Einschätzung als "Gut"-Wert entspricht. Insgesamt erhält Kunshan Kersen Science & in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

Die Stimmung bezüglich Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analysten haben Kunshan Kersen Science & auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Kunshan Kersen Science & aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Kunshan Kersen Science &-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum Wert des RSI auf 25-Tage-Basis, der zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, wird das Wertpapier daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Kunshan Kersen Science &.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Kunshan Kersen Science & derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft 23,11 Prozent über dem Kurs der Aktie, was der Einstufung als "Gut" entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +14,89 Prozent, was die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".