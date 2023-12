Kunshan Kersen Science Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Kunshan Kersen Science & hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 26,87 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 18,64 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Kunshan Kersen Science & eine Outperformance von +8,23 Prozent erzielt hat. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 13,2 Prozent im letzten Jahr, wobei Kunshan Kersen Science & um 13,67 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Kunshan Kersen Science &-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,29 CNH. Der letzte Schlusskurs von 8,36 CNH weicht somit um +14,68 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem Wert von 7,94 CNH eine Abweichung von +5,29 Prozent zum letzten Schlusskurs auf. Dies führt ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Kunshan Kersen Science &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Kunshan Kersen Science & festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Abschließend wird die Kunshan Kersen Science &-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 58,06 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, welcher auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 44,96). Auch hier erhält Kunshan Kersen Science & somit ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt der Analyse mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.