Kunshan Kersen Science Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kunshan Kersen Science & in Richtung Positiv festgestellt. Dies zeigt, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen hat. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Zusammenfassend bekommt Kunshan Kersen Science & daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Bei Kunshan Kersen Science & liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 52,86 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 7,15 CNH, womit der Kurs der Aktie (5,45 CNH) um -23,78 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -27,14 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Wert führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Kunshan Kersen Science & beschäftigte. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Bewertung.