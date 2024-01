Kunshan Kersen Science Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Kunshan Kersen Science &. Dies bedeutet, dass es keine signifikante Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gab, die das Stimmungsbild beeinflusst hätten. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Bei der technischen Analyse unter Verwendung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Kunshan Kersen Science &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein aktueller Wert von 7,35 CNH. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 7,75 CNH (Unterschied +5,44 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 8,28 CNH, während der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-6,4 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Kunshan Kersen Science &-Aktie einen Wert von 82,06 für den RSI7 (sieben Tage) und 51,87 für den RSI25 (25 Tage). Dies führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie von Kunshan Kersen Science & im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,87 Prozent erzielt, was 16,36 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich ("Elektronische Geräte und Komponenten") liegt die Aktie mit einer Überperformance von 9,95 Prozent über dem Durchschnitt und wird daher insgesamt mit "Gut" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Kunshan Kersen Science-Analyse vom 17.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Kunshan Kersen Science jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Kunshan Kersen Science-Analyse.

Kunshan Kersen Science: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...