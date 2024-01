Kunming Yunnei Power Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

In den letzten zwei Wochen wurde über Kunming Yunnei Power in den sozialen Medien eher neutral diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI von Kunming Yunnei Power bei 81,48, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 58,61, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Kunming Yunnei Power wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Kunming Yunnei Power in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Hinsichtlich fundamentaler Kriterien liegt das aktuelle KGV von Kunming Yunnei Power bei 73,34, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.