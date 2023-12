Kunming Yunnei Power Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kunming Yunnei Power liegt bei 73,34, was in etwa dem Durchschnitt der Branche entspricht. In Bezug auf fundamentale Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von 2,89 CNH etwa 1,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei etwa +10,73 Prozent liegt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend neutral, mit einer leicht positiven Tendenz an zwei Tagen und einer überwiegend negativen Kommunikation an vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.