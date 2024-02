Kunming Yunnei Power Aktie: Es gibt was neues!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kunming Yunnei Power liegt derzeit bei 73, was bedeutet, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Maschinenbranche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "neutral" bewertet, da sie weder unter- noch überbewertet ist.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Kunming Yunnei Power liegt der RSI7 bei 54,79 und der RSI25 bei 67,98, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "neutral" Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende liegt Kunming Yunnei Power mit einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,66 % niedriger. Daher wird die Ausschüttung als "schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz um die Aktie lässt sich sagen, dass sie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "neutralen" Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer insgesamt "guten" Bewertung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kunming Yunnei Power in verschiedenen Bereichen als "neutral" bewertet wird, während die Dividendenrendite als "schlecht" eingestuft wird.