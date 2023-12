Kunming Yunnei Power Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Kunming Yunnei Power hat momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,18 Prozent erzielt, was 18,26 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 73, was weder unter- noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung. In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem 200-Tages-Durchschnitt, aber eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt. Insgesamt erhält Kunming Yunnei Power eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

