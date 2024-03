Kunming Yunnei Power Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die technische Analyse der Kunming Yunnei Power-Aktie zeigt eine Abweichung von -9,65 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen lediglich eine Abweichung von -3,31 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den vergangenen vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz im Zusammenhang mit der Aktie festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 44,44 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 52,36 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie auch in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik weist die Dividendenrendite für Kunming Yunnei Power eine aktuelle Rendite von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung in verschiedenen Bereichen der Analyse für die Kunming Yunnei Power-Aktie.