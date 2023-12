Kunming Dianchi Water Treatment Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Basler":

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Kunming Dianchi Water Treatment in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu dieser Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird.

In Bezug auf die Dividende weist Kunming Dianchi Water Treatment im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Wasserversorgung eine Rendite von 0 % auf, was 5,91 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Kunming Dianchi Water Treatment-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,84 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 0,62 HKD, was einem Unterschied von -26,19 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,65 HKD nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Kunming Dianchi Water Treatment war zuletzt neutral, ohne starke positive oder negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien. Die Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder positiv noch negativ mit dem Unternehmen beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.