Kunming Dianchi Water Treatment Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Kunming Dianchi Water Treatment-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,91 % in der Wasserversorgungsbranche. Aufgrund dieser Differenz von 5,91 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Im fundamentalen Bereich weist die Kunming Dianchi Water Treatment-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,91 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,28 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment zeigt keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, und in den sozialen Medien wurde sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Kunming Dianchi Water Treatment befasst. Daher wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.