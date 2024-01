Kunming Dianchi Water Treatment Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Kunming Dianchi Water Treatment-Aktie wird aus technischer Sicht kritisch analysiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,8 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,61 HKD liegt, was eine Abweichung von -23,75 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein ähnliches Bild. Der Wert von 0,64 HKD liegt nahe am aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigen die Analysen, dass die Aktie von Kunming Dianchi Water Treatment eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität im Internet weisen auf eine mittlere Aktivität hin. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie eine Rendite von -56,43 Prozent erzielt, was 38,18 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt -18,25 Prozent, wobei Kunming Dianchi Water Treatment um 38,18 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Kunming Dianchi Water Treatment eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 5.84 Prozent liegt. Dies führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine kritische Situation für die Kunming Dianchi Water Treatment-Aktie, die durch die verschiedenen Bewertungen aus technischer Sicht, Sentiment und Branchenvergleich verdeutlicht wird.