Kunming Dianchi Water Treatment Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Eine Überkaufsituation deutet auf mögliche Kursrücksetzer hin, während überverkaufte Titel möglicherweise Kursgewinne verzeichnen könnten. Für eine genauere Analyse ziehen wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 für Kunming Dianchi Water Treatment liegt derzeit bei 42,86 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Die Schwankungen des 25-Tage-RSI sind geringer, und auch hier zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 64,29). Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Zusammen ergibt sich somit für das Wertpapier von Kunming Dianchi Water Treatment eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf die Dividende weist Kunming Dianchi Water Treatment eine Ausschüttung von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Wasserversorgung (5,88 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz beträgt 5,88 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Zusammenhang zeigt die Aktie von Kunming Dianchi Water Treatment eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf keine signifikanten Veränderungen hin, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Kunming Dianchi Water Treatment bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie eine Rendite von -49,63 Prozent erzielt, was 33,29 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt -16,34 Prozent, und Kunming Dianchi Water Treatment liegt aktuell 33,29 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie somit insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.