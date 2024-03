Kunlun Energy Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "Kunlun Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Bei Kunlun Energy liegt der 7-Tage-RSI momentan bei 55,36 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 49,34 ergibt ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Kunlun Energy eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Kunlun Energy beträgt aktuell 4, was eine negative Differenz von -1,47 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Kunlun Energy als unterbewertet, da das KGV mit 9,84 insgesamt 10 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 10,98 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Kunlun Energy aktuell bei 6,59 HKD verortet, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging mit 7,08 HKD aus dem Handel, was einen Abstand von +7,44 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei +1,58 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".