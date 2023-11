Kunlun Energy Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "CVS Health":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kunlun Energy liegt bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,1 eine Unterbewertung um etwa 13 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Kunlun Energy mit 4,11 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 5,77 Prozent auf. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Einstufung auf dieser Ebene führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Kunlun Energy mit einer Rendite von 30,49 Prozent eine positive Entwicklung von 42 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -11,85 Prozent gezeigt. Auch hier führt die starke Performance der Aktie zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt wird Kunlun Energy auf Grundlage fundamentaler, Dividenden- und Anleger-Stimmungskriterien als ein "gut" bewerteter Wert eingestuft.