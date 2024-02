Kunlun Energy Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Dividendenpolitik von Kunlun Energy wird derzeit als "Schlecht" eingestuft, da das Unternehmen niedrigere Dividenden ausschüttet als der Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 1,83 Prozentpunkte, mit einer Dividendenrendite von 4,12 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,95 %.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Kunlun Energy im vergangenen Jahr eine Rendite von 4,42 Prozent erzielt, was 26,86 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -22,44 Prozent, und Kunlun Energy übertrifft diesen Wert um 26,86 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Kunlun Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 6,58 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,9 HKD liegt, was einer Abweichung von +4,86 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine ähnliche Bewertung wird auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage vorgenommen, da hier keine Abweichung festgestellt wird.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Kunlun Energy war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung für die Kunlun Energy-Aktie.