Kuniko Aktie: In Lauerstellung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Bewertung ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kuniko heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 60 Punkten, was darauf hinweist, dass Kuniko weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 65,22, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

Die Trendfolge-Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet, zeigen ebenfalls eine neutrale Bewertung für Kuniko. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen auf einen negativen Trend hin, wodurch Kuniko hier mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält Kuniko auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die Kommentare und Wortmeldungen befassen sich überwiegend mit neutralen Themen rund um den Wert, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt erhält das Kuniko-Wertpapier somit eine "Neutral"-Einstufung auf allen analysierten Ebenen.