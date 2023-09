Kundenmonitor 2023: ALDI SÜD erneut Sieger unter den Discountern

Mülheim an der Ruhr (ots) -ALDI SÜD ist beim Kundenmonitor auch in diesem Jahr wieder unangefochten auf Platz eins. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis über die Auswahl und Qualität der Bio-Produkte bis hin zur Zufriedenheit der Kund:innen: In insgesamt 27 Kategorien ist ALDI SÜD Spitzenreiter unter den Discountern.Für den Kundenmonitor Deutschland befragt das Forschungs- und Beratungsunternehmen ServiceBarometer AG jedes Jahr tausende Kund:innen zu ihrer Zufriedenheit und zum Image der deutschen Lebensmittelmärkte und Discounter. In diesem Jahr wurden mehr als 9.100 Menschen befragt. Das Ergebnis zeigt deutlich: Bei ALDI SÜD gibt es die zufriedensten Kund:innen.Weil sich Kund:innen auf ALDI SÜD verlassen könnenAuch in diesem Jahr bestätigen die Ergebnisse des Kundenmonitors, dass es bei ALDI SÜD die besten Produkte zum günstigsten Preis gibt. So überzeugt ALDI SÜD nicht nur in den Kategorien Preis-Leistungs-Verhältnis, Globalzufriedenheit und Kundenbegeisterung, sondern auch unter anderem mit der Vielfalt an Sonderangeboten und Aktionen sowie mit der besten Auswahl an veganen und vegetarischen Produkten. Besonders die ALDI Eigenmarken sind bei den Kund:innen sehr beliebt: Zwei Drittel der Befragten sind vollkommen oder sehr zufrieden mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis der Eigenmarken von ALDI SÜD.ALDI SÜD steht für Nachhaltigkeits-EngagementDie Vision von ALDI SÜD ist es, nachhaltiges Einkaufen sowie eine bewusste Ernährung für alle leistbar zu machen. Auch das überzeugt die Kund:innen des Discounterfinders: Laut Kundenmonitor bietet ALDI SÜD die beste Auswahl und beste Qualität bei Bioprodukten und die Verbraucher:innen schätzen zudem das konsequente Engagement von ALDI SÜD für mehr Nachhaltigkeit. So konnte der Discounter auch in der Kategorie "Umweltorientierung" den ersten Platz verteidigen und seine führende Position ausbauen. Zudem genießt ALDI SÜD laut Kundenmonitor insgesamt den besten Ruf in der Branche.Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuell