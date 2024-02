Kundenergebnisse, die begeistern: So läuft die Zusammenarbeit mit den Experten von Vinnit-X

Wels (ots) -Sich etwas Eigenes aufbauen, von einem ortsunabhängigen Business leben können und keine Rechenschaft mehr ablegen: Das ist für viele Menschen ein Traum. Ein Online-Business bietet dafür großartige Möglichkeiten. Das weiß auch Patrick Hofer, Geschäftsführer der Vinnit-X GmbH, aus eigener Erfahrung. Als Online-Marketing-Experte vermittelt er Einsteigern die Grundlagen für den Geschäftserfolg mit dem eigenen Onlineshop. Welche beeindruckenden Ergebnisse sich durch die Zusammenarbeit mit den Experten von Vinnit-X erzielen lassen, erfahren Sie im Folgenden.Viele Menschen träumen davon, nicht länger für einen Vorgesetzten arbeiten zu müssen, ihre Zeit frei einzuteilen und das Arbeitsleben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Der ideale Weg dürfte dann wohl sein, ein eigenes Online-Business aufzubauen. In den letzten Jahren haben zahlreiche Neugründer diesen Weg eingeschlagen und sich zu erfolgreichen Unternehmern entwickelt. Der Grund dürfte auf der Hand liegen: Die Mehrheit der potenziellen Kunden ist mittlerweile im Internet zu finden. Durch die fortschreitende Digitalisierung finden sich hier die meisten Potenziale. Dabei kann ein erfolgreiches Online-Geschäft viele Formen annehmen: Ob ein Blog, eine Affiliate-Partnerschaft oder ein Onlineshop - viele verschiedene Strategien und Geschäftsideen können funktionieren. Entscheidend ist, dass man weiß, wie man sein eigenes Online-Business aufbaut. "Leider fehlt es oft an genau diesem Wissen, so zum Beispiel im Bereich Online-Marketing", erklärt Patrick Hofer, Geschäftsführer der Vinnit-X GmbH. "Auch geht es darum, Vertriebsprozesse einzurichten, die ein stabiles Wachstum garantieren - eine Herausforderung, an der ein Großteil der Einsteiger scheitert. Kein Wunder, denn der Markt ist mittlerweile hart umkämpft.""Trotzdem muss der Aufbau eines eigenen Online-Business nicht kompliziert sein", fährt der Experte für Onlineshops fort. "Es ist durchaus möglich, von einem solchen Business zu leben. Wichtig ist, dass man einen verlässlichen Partner an seiner Seite hat, der einem nicht nur die richtigen Kenntnisse vermittelt, sondern einen auch bei den ersten Schritten unterstützt." Genau dieser Partner möchte Patrick Hofer für Einsteiger sein: Mit Vinnit-X bietet er ihnen zuverlässige Tools, branchenführenden Support und digitale Vertriebsprozesse, mit deren Hilfe sie ihr Geschäft schnell etablieren und ganz neue Umsatzziele erreichen können. Mit seinem bewährten Schulungssystem hat das Unternehmen bereits zahlreichen Partnern dabei geholfen, ihr Online-Business zum Erfolg zu führen. Dabei bietet Vinnit-X nicht nur das erforderliche Wissen in den Bereichen Marketing und Vertrieb, sondern auch Zugang zu einem wertvollen Netzwerk.Wie Odrina mithilfe von Vinnit-X endlich mehr aus ihrem Leben machteOdrina, 25 Jahre alt, aus Oberösterreich, hatte nach Abschluss der Handelsschule jahrelang als Sekretärin gearbeitet. Doch sie spürte, dass sie mehr aus ihrem Leben machen wollte. Zufällig stieß sie eines Tages auf das Angebot von Vinnit-X. Aus Neugier begann sie, ihrem jetzigen Coach in den sozialen Medien zu folgen - und nahm schließlich persönlich Kontakt zu ihm auf. Schnell folgten ein persönlicher Videocall und das erste Webinar.Sofort war Odrina von der positiven Energie und den motivierten Menschen, mit denen sie bei Vinnit-X in Kontakt kam, begeistert. Ihre Ziele waren von Anfang an klar definiert: Sie wollte ihre Zeit möglichst frei einteilen und von jedem Ort aus arbeiten können. Mit Vinnit-X erreichte sie genau das. Das Business-Modell entpuppte sich als optimal für sie: Als angehende Mutter kann sie ihren Job bequem von zu Hause aus erledigen - trotzdem ist ihr Verdienst noch immer überdurchschnittlich gut. Die Zusammenarbeit mit den Experten von Vinnit-X empfiehlt sie daher uneingeschränkt weiter.Wie sich Ognjen den Traum einer selbstbestimmten Tätigkeit erfüllteAls Vertriebler arbeitet Ognjen bereits seit etwa sechs Jahren eng mit Patrick Hofer zusammen, den er damals über einen sehr guten Freund kennenlernte - und das, obwohl er ursprünglich aus einer komplett anderen Branche stammt. Nach jahrelanger Arbeit im Technik-Bereich verspürte er jedoch den Wunsch, etwas Flexibleres aufzubauen, um seine Arbeitszeiten und sein Einkommen selbst bestimmen zu können. Für einen ungeduldigen Menschen wie ihn schien ein eigenes Online-Business die perfekte Lösung zu sein. Durch das Onboarding bei Vinnit-X wurde Ognjen vieles erleichtert: Schritt für Schritt wurde er in die einzelnen Aspekte des Prozesses eingeführt. Darüber hinaus erhielt er wertvolle Einblicke von Experten, die den Weg zum eigenen Online-Geschäft selbst gegangen waren - und konnte auf diese Art und Weise häufige Anfängerfehler vermeiden.Den ersten Schritt ins Unternehmertum wollte Ognjen eigentlich schon immer wagen, doch zwei Faktoren hielten ihn zurück: das Risiko und das Startkapital. Beide Sorgen wurden ihm von Vinnit-X genommen, denn Patrick Hofer und sein Team ermöglichten es ihm, sein Online-Business nebenberuflich zu starten. Innerhalb von nur sechs Monaten verdiente er mehr als 5.000 Euro im Monat - ein Meilenstein, der ihn bis heute mit Stolz erfüllt. Nach nur zwölf Monaten konnte er seinen Hauptjob vollständig kündigen, um sich ganz auf sein erfolgreiches Online-Geschäft zu konzentrieren. Ognjen ist überzeugt davon, dass es mit einem verlässlichen Partner wie Vinnit-X möglich ist, komplett ohne Vorkenntnisse in das Online-Geschäft einzusteigen. Mittlerweile leitet er mehr als 500 Partner weltweit - und ist folglich ein lebendes Beispiel dafür, dass es möglich ist, seine Träume zu verwirklichen, auch wenn man bei null anfängt.