Kumho Tire Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral angesehen wird. Der RSI von Kumho Tire liegt bei 35,63, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, steht bei 27,89 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Kumho Tire derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,12%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Automatische Komponenten"-Branche.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zu Kumho Tire veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen beeinflussen. Bei Kumho Tire wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen und eine stabile Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung und des Diskussionsverhaltens somit eine positive Gesamtbewertung für Kumho Tire.