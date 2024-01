Kumho Tire Aktie: Grund zur Freude?

Kumho Tire schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,04 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 2,04 % ist. Daher wird der Ertrag als niedrig eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei Kumho Tire liegt der 7-Tage-RSI bei 48,89 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 50,79, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kumho Tire liegt bei 23 und ist somit vergleichsweise neutral im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" mit einem KGV von 23,89.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Kumho Tire. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.