Kumho Tire Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Aktie von Kumho Tire weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,08 Prozent. In der Kategorie der Dividende erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Automatische Komponenten"-Branche.

Die Stimmung rund um die Aktienkurse lässt sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beurteilen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Die Analyse von Kumho Tire auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Ebenso wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen zu Kumho Tire diskutiert. Basierend auf diesen Faktoren wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse der Kumho Tire-Aktie zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4568,33 KRW lag, während der letzte Schlusskurs bei 5240 KRW lag, was einer Abweichung von +14,7 Prozent entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen Schlusskurs von 4914 KRW, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit eine Abweichung von +6,63 Prozent aufweist. Auch hier erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Untersuchung des Sentiments und des Buzz rund um die Aktie von Kumho Tire zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Kumho Tire zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Kumho Tire bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".