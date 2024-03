Kumba Iron Ore Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Weitere Suchergebnisse zu "Kumba Iron Ore":

Die Kumba Iron Ore-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 22,8 EUR liegt 6,98 Prozent unter dem GD200 (24,51 EUR), was auf ein negatives Signal hinweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt mit einem Kurs von 25,49 EUR um 10,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal interpretiert wird.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Rating für die Aktie. Mit einem RSI7-Wert von 43,94 und einem RSI25-Wert von 63,13 ergibt sich insgesamt eine neutrale Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Kumba Iron Ore werden auch als "Gut" bewertet. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung deuten auf eine positive langfristige Stimmungslage hin.

Jedoch zeigen Diskussionen in den sozialen Medien, dass das Anleger-Sentiment insgesamt negativ ist. Vor allem in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.