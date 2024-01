Kumba Iron Ore Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Kumba Iron Ore":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Kumba Iron Ore heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 47,62 Punkten und zeigt an, dass Kumba Iron Ore weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt bei 53,23, was auch hier auf eine "Neutral"-Bewertung hinausläuft. Zusammen ergibt sich für das Kumba Iron Ore-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse ist Kumba Iron Ore mit einem Kurs von 29 EUR inzwischen +5,57 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +23,88 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Die Anleger-Stimmung bei Kumba Iron Ore in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt festgestellt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Kumba Iron Ore zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.