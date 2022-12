Kulturtourismus erhält Auftrieb durch die 9. Chengdu Creativity & Design Week

Chengdu, China (ots/PRNewswire) -Paddleboarding, Felsenklettern, Geländefahrten, Inselmarathon – dies waren neue Aktivitäten, die von den thailändischen Ausstellern auf der 9. Chengdu Creativity & Design Week unter den Stichwörtern „Sport-Tourismus" und „Outdoor-Sport" empfohlen wurden. Das Land mit seiner köstlichen Landesküche, wunderschöner Landschaft und charakteristischer Kultur startete eine Werbeaktion in Chengdu, um mehr chinesische Touristen nach Thailand zu locken und dort eine Reise voller Überraschungen und trendigen Erlebnissen zu verbringen.Darüber hinaus wurden in Chengdu ähnliche Themenpunkte, wie Outdoor-Kulturtourismus und Sportreisen, präsentiert. Während der diesjährigen Chengdu Creativity & Design Week wurden an den Ständen verschiedene neue Produkte präsentiert, wie ein Geländefahrzeug, ein Zelt im Dunhuang-Stil und ein Kaffeewagen, womit dem Publikum ein immersives Camping-Erlebnis vermittelt wurde. Auch Trendsportaktivitäten wie Skifahren, Radfahren auf grünen Wegen und Wassersport stießen auf großes Interesse.Straßenaufführungen mit Popmusik, traditioneller chinesischer Musik und westlicher Musik sind bei immer mehr Touristenattraktionen in Chengdu zu sehen. Darüber hinaus können Besucher auch einen neuen Tourismus-Modus namens „Reading+" genießen, der das Lesen mit anderen Faktoren wie szenischer Landschaft und Hotels verbindet und eine tiefe Integration der Erforschung und des Studiums von Kunst mit Ausstellungen und Shows bietet. Chengdu hat Maßnahmen eingeführt, um auf der diesjährigen Veranstaltung hervorragende Musikaufführungen, Kunstmuseen und Kunstausstellungen, Erfahrungen von immateriellen Kulturgütern, Leseräume sowie kulturelle und kreative Waren in landschaftlichen Bereichen, Parks und Hotels zu fördern und seine Erfahrungen bei der Entwicklung neuer Produkte, Szenarien und Geschäftsformen für den Konsum von Kulturtourismus mit anderen Städten zu teilen.Während Menschen immer mehr zu ihrem aktiven Leben wie vor der COVID-19-Pandemie zurückkehren, planen viele von ihnen Reisen in der nahen Zukunft. Unter dem Motto „Bestärkende Konzepte – Kreativität im Kulturtourismus" wurde die 9. Chengdu Creativity & Design Week veranstaltet, um der Kraft der kreativen Gestaltung eine Bühne zu bieten und damit die Wiederbelebung der Tourismusbranche zu unterstützen und das Verbrauchervertrauen in den Kulturtourismus zu stärken.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1973654/image1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/kulturtourismus-erhalt-auftrieb-durch-die-9-chengdu-creativity--design-week-301709610.htmlPressekontakt:Hongyu Yang,86-15982129030Original-Content von: Chengdu Creativity & Design Week Committee, übermittelt durch news aktuell