Kulturelle Tourismuswerbung für Anhui am Flughafen Heathrow angeschaltet

Hefei, China (ots/PRNewswire) -Im Juni 2022 wurde am Flughafen Heathrow, einem der verkehrsreichsten Flughäfen Europas, die kulturelle Tourismuswerbung „Beautiful Anhui, Discover It for Yourself" („Schönes Anhui, entdecken Sie es selbst") beleuchtet. Nach Angaben des Ministeriums für Kultur und Tourismus der Provinz Anhui zeigt es der Welt die zauberhaften Naturlandschaften und die wertvollen menschlichen Werte Anhuis.Der riesige Bildschirm zeigt ein Bild des Yuezhao-Sees (wörtlich „Mondbecken") in Huangshan, Anhui. Im spiegelglatten Yuezhao-See spiegeln sich ein blauer Himmel, weiße Wolken, grüne Berge in der Ferne und alte Gebäude im Hui-Stil. Es vereint die Schönheit der Natur und der Menschen in einer malerischen Szene.Der Yuezhao-See liegt im Dorf Hongcun am südwestlichen Fuß des Berges Huangshan. Das Dorf Hongcun wurde während der südlichen Song-Dynastie vor fast eintausend Jahren erbaut. Die Lage, der Grundriss und die Architektur des gesamten Dorfes spiegeln die Einheit von Natur und Mensch wider. Die Gebäude dort zeichnen sich durch ordentlich angeordnete Wände, graue Kacheln und fliegende Traufen aus, die für die Hui-Architektur im südlichen Anhui typisch sind. Im Jahr 2000 wurde das Dorf von der UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen.Anhui hat wunderschöne Landschaften und hervorragende Menschen. Hier befinden sich berühmte Berge wie der Huangshan, der Jiuhua, der Qiyun und der Tianzhu, durch die der Jangtse und der Huaihe fließen. Der Xin'an-Fluss, der in Anhui entspringt, nährt die lokale Bevölkerung seit über tausend Jahren. Lokale Berühmtheiten wie Lao Tzu, Chuang Tzu, Cao Cao, Hua Tuo und Bao Zheng, deren Geister noch immer einen großen Einfluss auf künftige Generationen haben, sind in großer Zahl vertreten.Das chinesische Schriftzeichen "Hui" besteht aus Berg und Wasser in der Mitte und den Menschen auf der linken und rechten Seite, die für die Vermischung der Kulturen in Nord- und Südchina stehen. Diese Anzeige von Anhui zeigt nur ein kleines Stück des schönen Anhui, aber seinen ganzen einzigartigen Charme.In den letzten Jahren hat Anhui seinen Kulturtourismus auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und TikTok gefördert, um seine internationale Präsenz zu verbessern. Das heutige Anhui ist voller Vitalität. Sie empfängt Besucher aus der ganzen Welt mit offenen Armen und Innovation.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1845280/Hongcun_Village.jpgPressekontakt:Frau Jiang,Tel: +86-10-63074558.Original-Content von: Department of Culture and Tourism of Anhui Province, übermittelt durch news aktuell