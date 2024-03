Vor der Kulisse legendärer globaler Locations präsentiert Pepsi® beim ersten Relaunch seit 14 Jahren die neue visuelle Markenidentität für 120 Märkte

Purchase, N.Y., 1. März 2024 (ots/PRNewswire) -Mit neuem Look und spannenden kulturellen Erlebnissen im Bereich Sport und Musik startet Pepsi® in eine neue ÄraPepsi® startet nach 14 Jahren in über 120 Märkten mit einem neuen visuellen Markenauftritt durch und präsentiert den brandneuen Look an legendären Orten weltweit. Als Showcase der neuen visuellen Identität von Pepsi® erschienen an weltbekannten Locations digitale Installationen mit dem neuen Pepsi-Globuslogo in pulsierendem Electric Blue und Schwarz, um so die neue Markenära einzuläuten.In Bezug auf die langjährige Unterstützung internationaler Musikacts durch Pepsi gab es im Londoner East End, neben der O2-Arena, eine digitale Pepsi-Installation zu bestaunen. So konnte man aus den Gondeln der nahegelegenen IFS Cloud-Seilbahn eine aufblasbare Pepsi-Dose aus der Themse aufsteigen sehen, gefolgt von einer Drohnen-Lichtershow, die ein pulsierendes dynamisches Kunstwerk in den Himmel zauberte.Über den Skylines von Warschau und Ho-Chi-Minh-Stadt formte eine aus über 70 einzelnen Ballons bestehende Heißluftballon-Installation ein riesiges Pepsi-Logo.Auch andernorts veranstaltete Pepsi gigantische Shows, die den Zuschauern mithilfe innovativer Technologien einmalige Erlebnisse bescherten – zum Beispiel in al-ʿUla in Saudi-Arabien, auf dem Nil in Ägypten und in Dubai. Im Gaddafi Cricket-Stadion in Pakistan landete vor einem begeisterten Publikum mitten im Spiel eine riesige Pepsi-Dose.Das neue Logo kombiniert auf durchdachte Weise Retro-Einflüsse aus der Pepsi-Historie mit modernen Elementen und schafft so einen Look, der kompromisslos aktuell und dabei unverkennbar der Marke Pepsi entspricht. Die aktualisierte Farbpalette verleiht dem klassischen Pepsi-Farbschema mit kraftvollen Akzenten in Electric Blue und Schwarz einen durch und durch modernen Look, während der charakteristische Pepsi-Puls die „Ripple, Pop und Fizz-Faszination" von Pepsi-Cola lebendig werden lässt – den treibenden Beat der Musik, die Begeisterung der Menge, den Herzschlag der Kultur. Nach seiner Einführung in den USA wird das Logo nun in mehr als 120 Ländern weltweit implementiert und verschiedene Verbraucher-Touchpoints in den Bereichen Digital, Experience und Retail abdecken.Der heutige internationale Launch markiert den ersten Schritt in eine neue, ambitionierte Ära von Pepsi in den Bereichen Design, Storytelling und Partnerschaften. Auch 2024 wird Pepsi ein Treiber der Kultur sein und einzigartige Experiences bieten, die die Leidenschaft der Fans und ihren Wunsch reflektieren, unsere Markenphilosophie „Thirsty for More" zu leben. Diese Philosophie ist das Manifest all derer, die Konventionen in Frage stellen und Spaß am Leben haben wollen. Gleichzeitig steht sie für den Durst der Menschen nach Neuem, Unbekanntem und den Drang, mehr zu entdecken, zu erleben und zu tun.Dazu Eric Melis, VP, Global Brand Marketing, Carbonated Soft Drinks bei PepsiCo: „Wir wollen zeigen, wie Pepsi mithilfe der neuen visuellen Identität seine Markenplattform „Thirsty for More" mit Leben füllt – das Lebensgefühl und die Mentalität unserer Zielgruppe, immer neue Dinge auszuprobieren und neue Erfahrungen zu machen. Und wie ließe sich die Transformation unserer Marke besser darstellen als durch diese ikonischen Installationen? Wir waren schon immer eine couragierte Marke, die Konventionen und den Status quo in Frage stellt und bei der das Vergnügen an erster Stelle steht. Unsere neue visuelle Identität ist markant, selbstbewusst, modern und symbolträchtig. Dabei können unsere Fans weiterhin denselben tollen Geschmack erwarten, den sie lieben, und sich auf noch mehr faszinierende und unterhaltsame Experiences freuen, die Pepsi ihnen in den Bereichen Musik, Sport und Kultur bieten wird.„Im Rahmen des Designprozesses haben wir Menschen auf der ganzen Welt gebeten, das Pepsi-Logo zu zeichnen, und die meisten haben den Pepsi-Schriftzug mit unserer Weltkugel kombiniert – bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass der Name und die Weltkugel in den letzten 14 Jahren getrennt waren. Unser neuer Look reflektiert diese tiefe Verbundenheit mit unserer Geschichte und überzeugt bei aller Nostalgie durch einen ausgesprochen modernen Touch."„Vor uns liegt ein ereignisreiches Jahr 2024. So werden wir bei der UEFA Champions League Final Kick Off Show im Juni in Wembley für atemberaubendes Entertainment sorgen und das ist nur ein Event von vielen."Pepsi hat auch weiterhin den Finger am Puls der Kulturszene und liefert genau das, wonach die Menschen dürsten – innovative Produkte und symbolträchtige Kooperationen. So können sich Fans 2024 weltweit auf noch mehr aktuelle News, Trends und Events von unseren bestehenden Pepsi-Partnern freuen – mit Botschaftern wie Baby Monster (Südostasien), Uraz Kaygilaroglu (Türkei), G.E.M., Dylan Wang und Leo Wu (China).Als Wegbereiter, die nur zu gerne bereit sind, ihre Komfortzone zu verlassen und das zu genießen, was sie wirklich mögen, sollten Pepsi-Fans in aller Welt jetzt die Augen offen halten. Mit 2024 starten wir nämlich in ein Jahr voller unvergesslicher Pepsi-Experiences.Über PepsiCo:PepsiCo-Produkte werden von Verbrauchern mehr als eine Milliarde Mal pro Tag in mehr als 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt genossen. PepsiCo erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von mehr als 91 Milliarden US-Dollar, angeführt von einem Portfolio an Getränken und Nahrungsmitteln wie Lay's, Doritos, Pepsi-Cola, Lipton, Gatorade, 7UP, Rockstar Energy und SodaStream.PepsiCo wird von der Vision geleitet, der globale Marktführer für Convenient Foods and Beverages zu sein. Unser Leitbild „Winning with pep+ (PepsiCo Positive)" verkörpert eine ganzheitliche Transformation, die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt unserer Geschäftsstrategie stellt. Mit dieser Ausrichtung verpflichten wir uns, innerhalb der ökologischen Grenzen unseres Planeten zu agieren und durch unser Handeln positive Veränderungen für Mensch und Umwelt zu bewirken. 