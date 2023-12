Kuleba fordert Erhöhung der Waffenproduktion

KIEW (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba hat die westlichen Partner aufgerufen, mehr Waffen für die Ukraine zu produzieren. "Die Ukraine muss zusammen mit ihren Partnern die Produktion der Waffen ebenso erhöhen, sie müssen handeln - zusammen, wie eine Militärkoalition, wie Waffenbrüder", sagte er am Sonntag der ARD. "Wir müssen stark bleiben, die Ukraine schützen und ganz Europa verteidigen." Kuleba dankte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für seine diplomatischen Bemühungen in der Frage der Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen.

"Wir danken ihm für seine Position, für seine Entschiedenheit, die Herr Scholz gezeigt hat beim EU-Gipfel. Was er getan hat, um die Verhinderung durch Ungarn wirklich zu beseitigen - das zeigt noch mal, wie stark Deutschland an unserer Seite ist." Deutschland verstehe, wie schwer das nächste Jahr werde. Es sei nun wichtig, dass Europa die Ukraine weiter unterstütze. Zur vorangegangenen Blockade durch den ungarischen Regierungschef Orban sagte Kuleba diplomatisch: "Ich danke dem Herrn Orban dafür, dass er auf den Herrn Scholz gehört hat." Kuleba sagte auch, dass die Ukraine weiter auf die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper hoffe. "Wir setzen die Verhandlungen fort, konstruktive, diplomatische Gespräche dauern. Wir sprechen mit der Bundesregierung, was die Lieferung der Taurus-Raketen angeht, wir haben die Argumente der deutschen Seite gehört, wir haben unsere Gegenargumente angeführt." Das Gespräch dauere, sagte Kuleba.

Foto: