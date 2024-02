Kuke Music Holding Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die technische Analyse der Kuke Music zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 0,88 USD liegt, während der Aktienkurs selbst 1,95 USD beträgt. Der GD200 weist somit eine Distanz von +121,59 Prozent auf, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 1,22 USD, was einer Distanz von +59,84 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit neun Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. An fünf Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, während in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert wurden. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis beträgt derzeit 38,02 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist und daher mit "Gut" bewertet wird.

Die Analyse der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass die Stimmung für Kuke Music in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.