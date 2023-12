Kuke Music Holding Aktie: Was bringt das neue Jahr?

In den letzten zwei Wochen wurde Kuke Music von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Kuke Music liegt bei 53,64 und der RSI25 bei 53,27, was zu einer Einstufung als "neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Dies basiert auf einer Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen in den letzten Wochen. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch keine signifikante Veränderung festgestellt werden.

Aus technischer Sicht wird der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Kuke Music-Aktie mit 0,83 USD berechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 1.029 USD, was einer positiven Veränderung von 23,98 Prozent entspricht und daher zu einer "guten" Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,06 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1,029 USD liegt und somit zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Kuke Music eine neutrale Anleger-Stimmung, eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI und eine schlechte Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz, sowie eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht.