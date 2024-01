Kuke Music Holding Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wenn wir uns den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Kuke Music ansehen, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 58,04 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Kuke Music derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ein ähnliches Bild, wobei Kuke Music auch hier weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 55,1), was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Kuke Music derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,83 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,02 USD) um +22,89 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,05 USD, was einer Abweichung von -2,86 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Neutral"-Wert macht. Insgesamt wird dies als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Kuke Music festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Kuke Music in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen dominierten jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.