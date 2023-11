Küstenwirtschafts- und Verkehrsminister treffen sich in Warnemünde

ROSTOCK-WARNEMÜNDE (dpa-AFX) - Die Wirtschafts- und Verkehrsminister der fünf norddeutschen Küstenländer Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen treffen sich am Donnerstag (ab 9.00 Uhr) in Warnemünde zu ihrer turnusmäßigen Konferenz. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Ausbau der Alternativen Energien, die norddeutsche Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff, die Beteiligung des Bundes an der Seehäfen-Finanzierung und die Stärkung des Tourismus in den Küstenländern. An der Länderkonferenz nimmt auch der Koordinator der Bundesregierung für die Maritime Wirtschaft und den Tourismus, Dieter Janecek, teil. Für 12.00 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant./hr/DP/he