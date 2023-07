Künstliche Intelligenz, wohin man schaut: Was ist wirklich dran am Hype?

In den vergangenen Monaten war künstliche Intelligenz eines der ganz großen Themen, wohin man auch schaute.

Auf einmal stehen fortschrittliche KI-Tools jedem Internetnutzer kostenfrei zur Verfügung und wir können die Technologie nutzen, um hochwertige Texte und Bilder zu generieren.

Und natürlich betrachten auch Abertausende Unternehmen auf dem Globus die Entwicklungen sehr interessiert und forschen an Einsatzmöglichkeiten auf ihrem Geschäftsgebiet. Sei es, um Produkte zu verbessern, Prozesse effizienter zu gestalten, Mitarbeiter einzusparen oder neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Für Anleger ist das natürlich ein aufregendes Umfeld: Einerseits natürlich für jene, die frühzeitig in die Nvidias dieser Welt investiert haben. Aber andererseits auch für solche, die jetzt auf die Jagd nach KI-Perlen gehen möchten.

Dabei ist natürlich – wie bei jedem Hype – Vorsicht geboten.

Denn wir Menschen lassen uns nur allzu gern mitreißen von neuen, aufregenden Storys: Denk an das mysteriöse Verschwinden von Flug MH370 im Jahr 2014, an die taiwanesischen Kinder, die 2018 in einer Höhle gefangen waren, oder an das kürzlich auf einer Tauchfahrt implodierte U-Boot „Titan“. All diese Ereignisse erfuhren eine wirklich gewaltige Medienaufmerksamkeit.

Das wäre nicht der Fall, wenn so etwas monatlich passieren würde. Die Einzigartigkeit dieser Ereignisse macht für die interessierte Öffentlichkeit den Reiz aus.

Was das für KI-Investments bedeutet

Künstliche Intelligenz ist nun auch so ein Phänomen: Das zeitliche Zusammenfallen einiger populärer und neuartiger KI-Innovationen hat dafür gesorgt, dass das Thema gewaltiges Interesse erhält.

Daher weiß jeder, der im Jahr 2000 Internet-Aktien gekauft hat, warum es ganz besonders jetzt keine gute Idee ist, blind alle Aktien zu kaufen, die irgendwie den Aufdruck „KI“ tragen.

Gleichzeitig wäre es aber auch falsch, künstliche Intelligenz als bedeutungslosen, kurzfristigen Hype abzutun. Denn die Innovationen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, sind real. Sie legen das Fundament für weitere aufregende Entwicklungen, die wir in den nächsten Jahren im Bereich KI ganz gewiss erwarten können.

Wo es Durchbrüche und Innovationen gibt, da gibt es auch spannende Profiteure, in die zu investieren es sich lohnen kann. Daher rentiert es sich für Investoren, sich mit künstlicher Intelligenz als Investmentchance zu befassen. Die einzige Bedingung ist: Es muss mit Augenmaß und Bedacht geschehen.

