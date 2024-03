Künstliche Intelligenz katapultiert Databricks-Verkaufszahlen in die Höhe

„Die Märkte scheinen ziemlich geschlossen“, sagt CEO Ali Ghodsi, während das Unternehmen für sein Geschäftsjahr Einnahmen von 1,6 Milliarden Dollar bekannt gibt, ein Sprung um 50% gegenüber dem Vorjahr.

"Die Märkte scheinen ziemlich abgeschaltet zu sein", sagt CEO Ali Ghodsi, als das Unternehmen einen Umsatz von 1,6 Milliarden Dollar für das Geschäftsjahr bekannt gibt, ein Anstieg von 50% gegenüber dem vorherigen Zeitraum. Databricks, das milliardenschwere Schwergewicht, das lange erwartet wurde, sein öffentliches Marktdébut zu machen, wählt stattdessen einen anderen Ansatz: Es entscheidet sich für die Rolle eines öffentlichen Unternehmens, indem es selbst Geschäftsergebnisse veröffentlicht und auf den richtigen Moment für einen Börsengang wartet, sagt Ali Ghodsi, Mitbegründer und CEO des Unternehmens.

"Wir sind definitiv bereit als Unternehmen: die Art, wie wir operieren, die Art, wie wir unsere Prüfungen durchführen, unsere Finanzen, der CFO, die Aufbaustruktur des Vorstands", sagte Ghodsi in einem Interview. "Also werden wir eine strategische Entscheidung treffen, wenn diese Zeit gekommen ist."

Das seit 11 Jahren bestehende Datenunternehmen gab am Mittwoch bekannt, dass es in seinem Steuerjahr, das am 31. Januar endete, einen Umsatz von über 1,6 Milliarden Dollar erzielt hat, was einem Wachstum von mehr als 50% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Als viertgrößtes, privat gehaltenes und von Risikokapital unterstütztes US-Unternehmen laut PitchBook gab Databricks im August 2022 bekannt, dass es die Umsatzmarke von 1 Milliarde Dollar überschritten hat.

Das in San Francisco ansässige Unternehmen, das im vergangenen September mit einer Bewertung von 43 Milliarden Dollar in einer Runde von über 500 Millionen Dollar, angeführt von T. Rowe Price, aufwarten konnte, veröffentlicht seit letztem Jahr ein breiteres Spektrum an geprüften Finanzkennzahlen – eine Praxis, die von öffentlichen Unternehmen gefordert wird – und einige Umsatzzahlen seit 2019.

Databricks ist bereits verpflichtet, Geschäftsergebnisse an Investoren wie Fidelity und T. Rowe Price zu berichten, sagte Ghodsi, und wird voraussichtlich dieselben Verpflichtungen gegenüber denselben Institutionen haben, sobald es an der Börse gehandelt wird. Databricks hat insgesamt über 4 Milliarden Dollar eingesammelt, wie das Unternehmen mitteilte. "Wir haben es bereits mit denen geteilt, die am sensibelsten auf die Zahlen reagieren würden, also können wir es genauso gut für alle aufzeichnen", sagte Ghodsi.

"Ich mache halb im Spaß die Bemerkung, dass Databricks zu Hälfte öffentlich ist." Das im Dezember 2021 der Öffentlichkeit zugängliche Data-Warehouse-Produkt von Databricks erreichte einen jährlichen Umsatz von 250 Millionen Dollar. Das Produkt namens Databricks SQL hilft Unternehmen dabei, ihre Daten innerhalb der Datenverwaltungsplattform "Lakehouse" von Databricks zu speichern und zu sammeln. Derzeit macht es mehr als 10% des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus, sagte Ghodsi.

Insgesamt verdient Databricks Geld, indem es Analytik, künstliche Intelligenz und andere Cloud-basierte Software vermietet, die auf AI-ready-Daten aufbaut, um Unternehmens-Technologiesysteme zu schaffen. Das vierte Quartal des Unternehmens stellte "einen Allzeitrekord" für Kundenabschlüsse dar, wie es mitteilte, was hauptsächlich auf die verstärkte Verwendung von generativer künstlicher Intelligenz zurückzuführen ist. Im letzten Juni schloss Databricks einen 1,3-Milliarden-Dollar-Deal mit dem Start-up MosaicML ab, das Unternehmen dabei unterstützt, kostengünstige Sprachmodelle selbst mit proprietären Daten zu erstellen.

Wie viele Technologieunternehmen profitiert auch Databricks vom Boom der künstlichen Intelligenz, indem es auf jede Firma zugeschnittene generative AI-Systeme anbietet. "Jeder CEO, jeder CIO möchte generative künstliche Intelligenz als Teil seiner Strategie haben", sagte Ghodsi. "Das führt dazu, dass sie bereit sind, größere Deals mit uns abzuschließen." Unternehmen, die AI-Infrastrukturen wie Rechenzentren und spezialisierte Chips wie Grafikprozessoren anbieten, wachsen schnell und sind auf einen günstigen Börsengang mit einer hohen Nachfrage von Investoren vorbereitet, sagte der Piper Sandler Analyst Brent Bracelin.

Unternehmen wie Scale AI und Databricks, die bei der Verarbeitung von Daten für KI helfen, könnten als nächstes an der Reihe sein, um an die Börse zu gehen, während sie vom AI-Boom profitieren, fügte Bracelin hinzu. Databricks wartet weiterhin auf sein öffentliches Marktdébut, eines der am sehnlichsten erwarteten Börsengänge, und beobachtet die Leistung neu publizierter Unternehmen als Zeichen der Marktbereitschaft, sagte Ghodsi. "Die Märkte scheinen ziemlich abgeschaltet zu sein", sagte er.

"Databricks hat nichts Besonderes, für das wir ein Häkchen setzen müssen, um an die Börse zu gehen." Der IPO-Markt in den USA war seit 2022 auf und ab, als die Federal Reserve begann, die Zinsen anzuheben. Im Jahr 2023 kamen nach Angaben von KPMG insgesamt 107 IPOs auf den Markt, ein Anstieg von 49% gegenüber dem flachen Vorjahr, mit einem Gesamtwert von 19 Milliarden Dollar. Bis Oktober entmutigten jedoch ungleiche Leistungen von hochkarätigen Börsengängen wie dem Chipdesigner Arm Holdings und der Volatilität aufgrund des Krieges im Nahen Osten neue Eintrittsversuche.

Die Wall Street hofft, dass die Börsengänge in diesem Jahr wieder zurückkehren werden. Die allgemeine Situation ist stabiler als in den letzten 15 bis 18 Monaten, aber mit 2024 als Wahljahr wird das Zeitfenster für Börsengänge wahrscheinlich bis August geschlossen bleiben, sagte Conor Moore, globaler Leiter von KPMG Private Enterprise. Unternehmen, die wahrscheinlich an die Börse gehen werden, sind diejenigen, die vor 18 Monaten bereit waren, mit einem Umsatz von über 100 Millionen bis 200 Millionen Dollar, sagte Moore.

Startups mit starken Bilanzen werden jedoch nicht in Eile sein, dieses Jahr das Zeitfenster zu nutzen und können die Wahlen abwarten, fügte er hinzu. Derzeit setzt Databricks seine Investitionen in junge Unternehmen wie Glean, die generative KI-basierte Funktionen bietet, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre internen Daten zu verknüpfen und zu durchsuchen. Databricks investiert einen Großteil seines Geldes in diese Investitionen, sagte Ghodsi, teilweise als Möglichkeit, sein verbliebenes Bargeld strategisch auszugeben. "Es fühlt sich an, als hätte man den Kuchen und isst ihn auch", sagte er.

