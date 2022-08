Künstliche Intelligenz ist reif für die Anwendung

Was diese Liste soll? Das sind alles Beispiele von Bildern, die schnell und hochwertig allein durch künstliche Intelligenz generiert wurden. Sie stammen von OpenAIs neuem Programm DALL·E 2.

Wofür Menschen Stunden brauchen würden, benötigt DALL·E 2 einen winzigen Bruchteil der Zeit. Was zunächst wie eine Spielerei wirkt, ist für die Wirtschaft von großer Relevanz. Es ist nämlich eines der bisher konkretesten Beispiele, wie künstliche Intelligenz Produktivität immens steigern kann.

Wer ein Motiv für eine Geschenkkarte oder ein Bild für einen Buchumschlag braucht, kann das in Zukunft über künstliche Intelligenz erledigen lassen. OpenAI will sein System auch schon für die gewerbliche Nutzung öffnen, und generierte Bilder sollen jeweils nur wenige Cents kosten (was für das Unternehmen trotzdem hochprofitabel sein sollte).