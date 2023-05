Künstliche Intelligenz auf Intensivstationen / Die x-cardiac GmbH schließt weitere Finanzierung erfolgreich ab

Berlin (ots) -Die x-cardiac GmbH, Anbieter von KI-basierter Software zur Vorhersage von postoperativer Komplikationen nach schweren Herzoperationen, gibt den Abschluss einer neuen Finanzierungsrunde bekannt. Neben dem bisherigen Investorenkonsortium um IBB Ventures investierten zusätzlich neue Business Angels und Family Offices in das innovative Berliner Startup. Mit den Mitteln der Finanzierungsrunde wird die "x-cardiac-platform" weiterentwickelt und der Markteintritt der Medizinprodukte "x-c-bleeding" und "x-c-renal-injury" zur Früherkennung von postoperativen Nachblutungen bzw. von akutem Nierenversagen vorangetrieben.Geschäftsführer Oliver Höppner zeigt sich erfreut: "Die Digitalisierung im Klinikalltag macht große Fortschritte und x-cardiac kann hier einen wichtigen Beitrag leisten. Mit unseren ersten Pilotkunden konnten wir dies bereits erfolgreich demonstrieren und möchten nun auch weiteren Herzzentren unsere Medizinprodukte anbieten." Prof. Alexander Meyer, Co-Geschäftsführer von x-cardiac, fügt hinzu: "Wir haben bereits die neue Produktgeneration "x-cardiac-platform" entwickelt, die sich aktuell in der fortgeschrittenen Zertifizierungsphase befindet und bald ein MDR-zugelassenes Medizinprodukt sein wird. Im Hintergrund haben wir an den R&D Prozessen gearbeitet und massiv optimiert - entstanden ist die "x-cardiac-Medical-AI-Factory", die es uns erlaubt, in jedem datendichten medizinischen Bereich KI-basierte digitale Biomarker zu entwickeln. Wir verfügen hierfür über das erforderliche Know-how und alle notwendigen Ressourcen."Christian Seegers, Investment Director bei IBB Ventures, ergänzt: "Wir freuen uns sehr über den Fortschritt der Produktentwicklung bei x-cardiac seit Abschluss der Seed-Finanzierung vor zwei Jahren. Aufgrund des erfolgreichen Beginns der Markteintrittsphase, der sehr positiven Resonanz der Marktteilnehmer und des digitalen Umbruchs im deutschen Krankenhausmarkt sehen wir hervorragende Wachstumschancen für die KI-basierten Medizinprodukte von x-cardiac."Über x-cardiac:x-cardiac hat auf künstlicher Intelligenz basierende Systeme zur Vermeidung lebensbedrohlicher Komplikationen nach Herzoperationen entwickelt. Diese basieren auf sogenannten Transformer Modellen, also künstliche Intelligenz, die unter Verwendung der gespeicherten und anonymisierten Daten von ca. 32.000 Patientenaufenthalten am DHZB/DHZC mit über 750 Millionen Datenpunkten zur Früherkennung von Nachblutungen und des akuten Nierenversagens gleichsam entwickelt wurden. Nachblutungen und akutes Nierenversagen sind lebensbedrohliche Komplikationen nach Operationen am Herzen oder den herznahen Gefäßen. Je früher sie erkannt werden, desto größer ist die Aussicht auf erfolgreiche Behandlung. Die Systeme wurden in den Intensivstationen des DHZB seit April 2018 im realen Klinikbetrieb erprobt und wurden bzw. werden aktuell nun in die zertifizierten Medizinprodukte "x-c-bleeding" und "x-cardiac-platform" überführt. Die vorhandenen als auch zukünftigen Medizinprodukte erfüllen alle Anforderungen zur Förderfähigkeit als klinisches Entscheidungsunterstützungssystem im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG Fördertatbestand 4). Das KHZG fördert mit einem Investitionsprogramm des Bundesgesundheitsministeriums die Digitalisierung in deutschen Krankenhäusern mit insgesamt bis zu 4,3 Milliarden Euro.Pressekontakt:Oliver Höppnerx-cardiac GmbHKurfürstendamm 5710707 BerlinTel: +49 (0)30 31519050Mail: info@xcardiac.comOriginal-Content von: x-cardiac GmbH, übermittelt durch news aktuell