Künstliche Intelligenz im Aufwind: Perplexity AI jetzt mit 520 Millionen Dollar bewertet

Suchmaschinen-Riesen wie Google verstärken ihre Plattformen mit GenAI-Technologie, während Startups daran arbeiten, KI-basierte Suchmaschinen komplett neu zu gestalten.

Google und andere etablierte Suchmaschinenunternehmen haben ihre Plattformen mit GenAI-Technologie aufgerüstet, während Startups versuchen, die AI-gestützte Suche von Grund auf neu zu erfinden. Angesichts der Konkurrenz mit Milliarden von Nutzern mag es wie ein Sisypheanischer Kampf scheinen. Doch diese neue Generation von Suchanbietern glaubt, dass sie sich durch ein überlegenes Sucherlebnis eine Nische sichern können.

Eines dieser Unternehmen ist Perplexity AI, das heute bekannt gab, dass es im Rahmen einer Finanzierungsrunde, die von IVP angeführt wurde, 73,6 Millionen US-Dollar eingenommen hat. Auch NEA, Databricks Ventures, der ehemalige Twitter-VP Elad Gil, der CEO von Shopify Tobi Lutke, der ehemalige CEO von GitHub Nat Friedman und der Gründer von Vercel Guillermo Rauch beteiligten sich an der Runde.

Weitere Teilnehmer waren Nvidia und – bemerkenswert – Jeff Bezos. Mit einer Post-Money-Bewertung von 520 Millionen US-Dollar ist Perplexity ein kleines Licht unter den GenAI-Startups. Doch angesichts der Tatsache, dass Perplexity erst seit August 2022 besteht, ist es dennoch ein beeindruckender Aufstieg.

Das Unternehmen wurde von den Ingenieuren mit Hintergrund in AI, verteilten Systemen, Suchmaschinen und Datenbanken Aravind Srinivas, Denis Yarats, Johnny Ho und Andy Konwinski gegründet. Srinivas, CEO von Perplexity, arbeitete zuvor bei OpenAI, wo er an Sprach- und GenAI-Modellen im Bereich Stable Diffusion und DALL-E3 forschte.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Suchmaschinen bietet Perplexity eine Chatbot-ähnliche Benutzeroberfläche, über die Nutzer Fragen in natürlicher Sprache stellen und Antworten in Form einer Zusammenfassung erhalten können, die Quellenangaben (meist Websites und Artikel) enthält. Anschließend können Nutzer durch Nachfragen tiefer in ein bestimmtes Thema eintauchen. "Mit Perplexity können Nutzer sofort Antworten auf jede Frage erhalten, die vollständige Quellen- und Zitationsangaben enthält", sagte Srinivas.

"Perplexity ist für jeden gedacht, der Technologie verwendet, um nach Informationen zu suchen." Der Perplexity-Plattform liegt eine Reihe von GenAI-Modellen zugrunde, die intern und von Drittanbietern entwickelt wurden. Abonnenten des Pro-Plans von Perplexity (20 US-Dollar pro Monat) können zwischen Modellen wechseln – derzeit im Einsatz sind Google's Gemini, Mistra 7Bl, Anthropic's Claude2.1 und OpenAI's GPT-4 – und Funktionen wie Bildgenerierung freischalten.

Unbegrenzte Nutzung von Perplexity's Copilot, das persönliche Präferenzen bei Suchen berücksichtigt, und Datei-Uploads, mit denen Nutzer Dokumente, einschließlich Bilder, hochladen und Modelle die Dokumente analysieren lassen können, um Antworten auf sie zu formulieren (z.B. "Fasse Seiten2 und4 zusammen").

Wenn die Erfahrung Google's Bard, Microsoft's Copilot und ChatGPT ähnlich klingt, liegen Sie nicht falsch. Sogar die Chat-orientierte Benutzeroberfläche von Perplexity erinnert an die beliebtesten GenAI-Tools von heute. Neben den offensichtlichen Konkurrenten bietet auch das Suchmaschinen-Startup You.com ähnliche AI-gestützte Zusammenfassungs- und Quellenangabe-Tools an, die optional von GPT-4 betrieben werden. Srinivas argumentiert, dass Perplexity mehr robuste Such- und Entdeckungsoptionen bietet als die meisten anderen, z.B. indem es Nutzern ermöglicht, Suchen auf wissenschaftliche Arbeiten zu beschränken oder beliebte Suchthemen zu durchstöbern, die von anderen Nutzern auf der Plattform eingereicht wurden.

Ich bin nicht überzeugt davon, dass sie so unterschiedlich sind, dass sie nicht repliziert werden könnten – oder bereits repliziert wurden. Aber Perplexity hat Ambitionen, die über die Suche hinausgehen. Es beginnt, seine eigenen GenAI-Modelle anzubieten, die Perplexity's Suchindex und das öffentliche Web für angeblich verbesserte Leistung nutzen, über eine API für Pro-Kunden verfügbar.

Ich bin skeptisch gegenüber der Langlebigkeit von GenAI-Suchtools aus mehreren Gründen, insbesondere weil AI-Modelle teuer zu betreiben sind. OpenAI gab einst rund 700.000 US-Dollar pro Tag aus, um der Nachfrage nach ChatGPT gerecht zu werden. Microsoft verliert Berichten zufolge durchschnittlich20 US-Dollar pro Benutzer und Monat für seinen AI-Code-Generator.

Laut Personen, die mit dem Thema vertraut sind, beträgt der jährliche wiederkehrende Umsatz von Perplexity im Moment zwischen 5 und 10 Millionen US-Dollar. Das scheint recht gesund zu sein ... bis man die Millionen von Dollars mit einbezieht, die es oft kostet, GenAI-Modelle wie die eigenen von Perplexity zu trainieren. Bedenken hinsichtlich des Missbrauchs und der Fehlinformation tauchen bei GenAI-Suchtools wie Perplexity zwangsläufig auf – und das zu Recht.

Schließlich ist KI nicht der beste Zusammenfasser, manchmal fehlen wichtige Details, werden Sprachgebräuche falsch interpretiert und sprachliche Übertreibungen kommen vor oder Fakten werden sehr autoritätsgerecht erfunden. Und sie neigt dazu, Voreingenommenheit und Toxizität zu verbreiten – wie kürzlich die eigenen Modelle von Perplexity gezeigt haben. Ein weiteres potenzielles Hindernis auf Perplexity's Weg zum Erfolg ist das Urheberrecht.

GenAI-Modelle "lernen" aus Beispielen, um Essays, Code, E-Mails, Artikel und mehr zu erstellen. Viele Anbieter – einschließlich Perplexity, vermutlich – durchsuchen das Web, um Millionen bis Milliarden Beispielen hinzuzufügen, die in ihre Trainingsdatensätze einfließen können. Die Anbieter argumentieren, dass die Fair-Use-Doktrin einen umfassenden Schutz für ihre Web-Scraping-Praktiken bietet, doch Künstler, Autoren und andere Urheberrechtsinhaber sind anderer Meinung und haben Klagen eingereicht, um Entschädigungen zu erhalten.

Am Rande sei bemerkt, dass eine wachsende Anzahl von GenAI-Anbietern Richtlinien anbieten, die ihre Kunden vor Urheberrechtsansprüchen schützen, doch Perplexity tut dies nicht. Laut den Geschäftsbedingungen des Unternehmens verpflichten sich die Kunden dazu, Perplexity von Ansprüchen, Schäden und Haftungen im Zusammenhang mit der Nutzung seiner Dienste freizustellen, was bedeutet, dass Perplexity bei rechtlichen Streitigkeiten aus dem Schneider ist. Einige Kläger, wie die New York Times, argumentieren, dass GenAI-Suche Erlebnisse den Inhalt, die Leser und die Werbeeinnahmen von Verlegern durch wettbewerbswidrige Mittel umleiten.

"Wettbewerbswidrig" hin oder her, die Technologie hat definitiv Auswirkungen auf den Datenverkehr. Ein Modell von The Atlantic hat festgestellt, dass wenn eine Suchmaschine wie Google AI in die Suche integrieren würde, sie die Frage eines Nutzers75% der Zeit ohne Klick auf ihre Website beantworten würde.

(Einige Anbieter wie OpenAI haben Vereinbarungen mit bestimmten Nachrichtenverlegern getroffen, doch die meisten – auch Perplexity – haben das nicht getan.) Srinivas präsentiert dies als Feature – nicht als Fehler. "[Mit Perplexity gibt es] keine Notwendigkeit, auf verschiedene Links zu klicken, Antworten zu vergleichen oder endlos Informationen zu suchen", sagte er.

"Die Ära des Durchwühlens von SEO-Spam, gesponserten Links und mehreren Quellen wird durch ein effizienteres Modell der Wissensbeschaffung und -teilungersetzt, das die Gesellschaft in ein neues Zeitalter beschleunigten Lernens und Forschens katapultiert." Die vielen Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Geschäftsmodell von Perplexity – und der GenAI- und Verbraucher-Suche insgesamt – scheinen seine Investoren jedoch nicht abzuschrecken. Bisher hat das Unternehmen, das behauptet, 10 Millionen monatlich aktive Nutzer zu haben, über 100 Millionen US-Dollar eingen

