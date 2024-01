Kuehne, Nagel Aktie: Das war nicht abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Aktienanalyse, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell liegt der RSI-Wert von Kuehne + Nagel bei 51,54, was auf Neutralität hindeutet. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung.

Auch das Sentiment und der Buzz im Internet spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt Kuehne + Nagel interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Ebenso war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Kuehne + Nagel derzeit eine negative Differenz von -0,45 Prozent zum Branchendurchschnitt auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung durch Analysten führt.

Die Aktie von Kuehne + Nagel hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,34 Prozent erzielt, was 36,2 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".