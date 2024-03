Kuehne, Nagel Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Stimmung und das Interesse an einer Aktie werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung geben Aufschluss über die Stimmungslage. In Bezug auf Kuehne + Nagel zeigen die Untersuchungen eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Kuehne + Nagel in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Kuehne + Nagel 4,96 Prozent, was 1,64 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als gut.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Kuehne + Nagel als neutral eingestuft wird. Der RSI7-Wert von 67,2 führt zu einer neutralen Empfehlung, während der RSI25-Wert von 71,47 für diesen Zeitraum zu einer schlechten Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Kuehne + Nagel bei 267,39 CHF liegt, während die Aktie selbst bei 239,6 CHF liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 281,49 CHF, was zu einem Abstand von 14,88 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Schlecht" für Kuehne + Nagel.