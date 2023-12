Kuehne, Nagel Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Kuehne + Nagel hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um 41,34 Prozent gesteigert, was mehr als 35 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Marine-Branche betrug die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 10,12 Prozent, und auch hier konnte Kuehne + Nagel mit 31,22 Prozent deutlich darüber liegen. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 261,98 CHF für die Kuehne + Nagel-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 290,2 CHF, was einem Unterschied von +10,77 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 257,06 CHF liegt mit einem letzten Schlusskurs von +12,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Kuehne + Nagel-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kuehne + Nagel bei 21,23, was unter dem Branchendurchschnitt von 22,57 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. In der kurzfristigen Betrachtung der letzten 7 Tage liegt der RSI für Kuehne + Nagel bei 41,84 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Kuehne + Nagel daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.